Seguridad
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Menor resguardado

Localizan a menor en situación vulnerable en Culiacán; fue resguardado tras dos días de búsqueda

Un menor de edad reportado en situación vulnerable fue localizado al norte de Culiacán tras dos días de búsqueda; vecinos le brindaron apoyo previo a su resguardo por la Policía Municipal y su posterior canalización al DIF bajo protección
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/03/2026 11:03
26/03/2026 11:03

CULIACÁN. _Un menor de edad reportado en estado de vulnerabilidad en la vía pública, fue localizado y puesto bajo resguardo por la Policía Municipal de Culiacán, tras una búsqueda que finalizó en la zona norte de la capital.

A través de la Célula de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la Violencia de Género (CRIPAVIG), la corporación mantuvo la búsqueda del niño por dos días, hasta que se dio con su paradero.

Tras ser avisados de que el menor estaba en una colonia al norte de la ciudad, elementos se trasladaron y dieron fe de que vecinos lo habían atendido en sus necesidades básicas, mientras llegaban las autoridades.

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Una vez bajo custodia de uniformados, el niño fue trasladado a las instalaciones de la corporación y puesto a disposición del Ministerio Público.

Más tarde, en conjunto con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fue canalizado al Sistema DIF, donde permanece bajo resguardo.

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