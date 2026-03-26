$!Localizan a menor en situación vulnerable en Culiacán; fue resguardado tras dos días de búsqueda

CULIACÁN. _Un menor de edad reportado en estado de vulnerabilidad en la vía pública, fue localizado y puesto bajo resguardo por la Policía Municipal de Culiacán, tras una búsqueda que finalizó en la zona norte de la capital.

A través de la Célula de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la Violencia de Género (CRIPAVIG), la corporación mantuvo la búsqueda del niño por dos días, hasta que se dio con su paradero.

Tras ser avisados de que el menor estaba en una colonia al norte de la ciudad, elementos se trasladaron y dieron fe de que vecinos lo habían atendido en sus necesidades básicas, mientras llegaban las autoridades.