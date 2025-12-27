Localizan a mujer asesinada a balazos en ejido San Manuel, en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer sin vida y con heridas por impactos de bala fue localizada la noche de este sábado en el ejido San Manuel, perteneciente a la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.

En el lugar, la víctima fue identificada bajo el nombre de Nicolasa “N”, de 43 años de edad.

Pobladores de la zona alertaron del hallazgo a las autoridades desde la tarde de este 27 de diciembre, sin embargo, fue hasta la noche que se movilizaron y confirmaron el hecho.

Al lugar arribó un vehículo del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y proceder con la autopista.