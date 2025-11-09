Localizan a mujer malherida a la orilla de la carretera Mochis-Ahome en el Ejido 18 de Marzo; se presume que fue atropellada

Los Mochis, Sinaloa._ Con golpes de consideración e inconsciente fue localizada una mujer adulta a las orillas de la carretera estatal Los Mochis-Ahome, en las inmediaciones del Ejido 18 de Marzo, municipio de Ahome.

Automovilistas que circulaban por la zona fueron quienes, al percatarse de que la mujer no se movía, llamaron al número de emergencia para solicitar ayuda.

Al lugar arribaron elementos de seguridad pública y protección ciudadana del municipio de Ahome, tras recibir el reporte de que una mujer adulta se encontraba malherida e inconsciente a las orillas de la carretera estatal Los Mochis-Ahome, cerca del Ejido 18 de Marzo.

La mujer, cuya identidad es aún desconocida para las autoridades, fue encontrada tendida al borde de la rúa, presentando lesiones en distintas partes de su cuerpo que hacen presumir que fue víctima de un accidente vial.

La persona es de aspecto adulta y vestía un pantalón de mezclilla color rojo, una camisa de cuadros en tonos negro, rojo y blanco, y huaraches de color rosa con blanco.

La información preliminar que trascendió en el sitio sugiere que la mujer probablemente fue arrollada por un vehículo desconocido y que el conductor responsable no se detuvo a prestar auxilio, sino que al momento del accidente huyó del lugar.

Paramédicos del municipio de Ahome arribaron rápidamente para brindarle los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada al Hospital General de Los Mochis para recibir atención médica especializada.

Serán las autoridades competentes quienes, tras las investigaciones, darán a conocer como realmente ocurrieron los hechos.

La víctima permanece internada en el Hospital General de Los Mochis, donde se espera su recuperación para poder tomar su declaración y confirmar su identidad.