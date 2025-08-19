$!Localizan a mujer sin vida en la colonia Los Huizaches, Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue localizada sin vida la noche de este lunes en la colonia Los Huizaches, en Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. El hallazgo se registró alrededor de las 23:00 horas sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle Mina de Guanacebi.