$!Localizan a mujer sin vida en la colonia Los Huizaches, Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue localizada sin vida la noche de este lunes en la colonia Los Huizaches, en Culiacán.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. El hallazgo se registró alrededor de las 23:00 horas sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle Mina de Guanacebi.
La mujer no ha sido identificada, pero se informó que era de complexión robusta, tez morena clara y cabello negro. Vestía blusa roja, pantalón de mezclilla negro y tenis en color negro con gris.
Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía realizaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado por sus familiares.