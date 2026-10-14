$!Localizan a mujer sin vida envuelta en una cobija en Marina Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue localizada sin vida y envuelta en una cobija sobre el Bulevar Marina Mazatlán, cerca del segundo puente del sector Marina Mazatlán, al norte de la ciudad. El hallazgo fue reportado a las autoridades cerca de las 19:15 horas de este miércoles 14 de octubre, en el que se alertó sobre la presencia del cadáver cubierto con una cobija. Tras recibirse el reporte, se notificó a las corporaciones correspondientes para que acudieran al sitio y verificaran la situación.

La localización de la mujer movilizó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal hacia ese punto de la ciudad, donde se esperaba la intervención del personal encargado de realizar las diligencias. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima y su edad, así como tampoco información confirmada que permita establecer cuánto tiempo llevaba en el lugar o si presentaba señales de violencia. Las autoridades ministeriales arribaron al sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer si existen elementos que apunten a la comisión de algún delito.