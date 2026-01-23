$!Localizan a persona sin vida a la orilla de la playa en Mazatlán

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la madrugada de este viernes a la orilla de la playa, presuntamente tras morir ahogado y ser arrastrado por las olas hasta la arena.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 05:00 horas, en el punto ubicado en la esquina de la avenida Del Mar y la avenida de los Deportes, lo que movilizó a las autoridades municipales.
La víctima fue identificada como Daniel Alejandro “N”, de 30 años de edad, originario de Chinconcuac, Estado de México.
De acuerdo con los primeros reportes, personas que realizaban ejercicio matutino sobre el malecón observaron el cuerpo cuando aún era alcanzado por las olas, por lo que dieron aviso al número de emergencias.
Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que el cuerpo ya se encontraba varado sobre la arena, por lo que procedieron a acordonar el área y notificaron al personal pericial de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.