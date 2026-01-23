$!Localizan a persona sin vida a la orilla de la playa en Mazatlán

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la madrugada de este viernes a la orilla de la playa, presuntamente tras morir ahogado y ser arrastrado por las olas hasta la arena.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 05:00 horas, en el punto ubicado en la esquina de la avenida Del Mar y la avenida de los Deportes, lo que movilizó a las autoridades municipales.