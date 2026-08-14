$!Localizan a persona sin vida y con huellas de violencia en la colonia Loma de Tamazula, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona sin vida y con visibles huellas de violencia fue localizada la mañana de este viernes en la colonia Loma de Tamazula, al oriente de la ciudad.

El hallazgo se registró alrededor de las 07:30 horas, cuando vecinos del sector transitaban por la calle Tamazula, en su cruce con la avenida Río Amazonas, y observaron el cuerpo tendido frente a las instalaciones de una congeladora. Tras percatarse de que la víctima no respondía alertaron a las autoridades mediante llamadas al número de emergencias 911.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes para verificar el reporte. Los efectivos militares acordonaron el perímetro con cinta amarilla para resguardar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias.