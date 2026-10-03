$!Localizan a un hombre asesinado a balazos en el sector Valle del Agua, Culiacán

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado con varias heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en el área frontal de un inmueble situado en Valle del Agua, dentro de la zona de Los Ángeles, en el sector norte de Culiacán.

Según los reportes preliminares, los residentes del área notificaron haber escuchado disparos durante las primeras horas de la madrugada de este sábado. Sin embargo, no fue sino hasta cerca de las 8:00 de la mañana cuando pobladores del lugar percibieron la presencia del individuo tendido afuera de la vivienda y alertaron a las corporaciones de emergencia.

El cuerpo de quien se presume habitaba en esa misma residencia permanecía en el patio delantero.