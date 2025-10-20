Localizan a un hombre asesinado a balazos en la colonia Vicente Guerrero, en Culiacán

Asesinado a balazos fue encontrado un hombre la noche de este lunes 20 de octubre en la vía pública de la colonia Vicente Guerrero, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 21:45 horas en la calle Miguel Hidalgo, entre la avenida Revolución y la calle Fray Andrés Tello.

Fue un reporte anónimo sobre detonaciones de arma de fuego lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad para dar fe del homicidio.

Cabe señalar que se desconocen más detalles sobre cómo ocurrió el hecho, sólo refieren que los vecinos escucharon la balacera minutos antes de encontrar al hombre sin vida.

La identidad del occiso no ha sido revelada pero lo describen como un masculino de aproximadamente 40 años de edad, de complexión robusta y tez clara, el cual vestía una camisa azul, pantalón negro y zapatos del mismo color.

El personal de seguridad se encargó de delimitar una zona con la cinta de precaución y se desplegaron por el área para mantenerla bajo vigilancia.

Más tarde llegaron los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para encargarse de las labores de campo, mientras los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

El cadáver será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley. Los familiares podrán acudir ante el Ministerio Público para identificar a la víctima y reclamar su cuerpo con su debido proceso legal.