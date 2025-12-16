$!Localizan a un hombre asesinado a balazos en las cribas de Aguaruto, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes en la zona de las cribas en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, siendo un varón de tez morena, complexión robusta y que al momento de ser localizado portaba un pantalón de mezclilla azul, playera manga larga color gris oscuro y calzado oscuro.
El cuerpo de la víctima quedó tendida boca arriba a la orilla del Río Culiacán, y junto al cadáver se encontraron al menos ocho casquillos percutidos de arma corta.
El homicidio ocurrió justo al lado de una empresa de criba, sobre un camino de terracería, y fue reportado a las autoridades alrededor de las 15:30 horas.
La escena fue acordonada por la Policía Municipal de Culiacán, y posteriormente comenzaron las diligencias de la Fiscalía General del Estado para esclarecer el hecho.