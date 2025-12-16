$!Localizan a un hombre asesinado a balazos en las cribas de Aguaruto, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes en la zona de las cribas en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, siendo un varón de tez morena, complexión robusta y que al momento de ser localizado portaba un pantalón de mezclilla azul, playera manga larga color gris oscuro y calzado oscuro.