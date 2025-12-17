$!Localizan a un hombre asesinado a balazos en Stanza Granada, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes en las inmediaciones del sector Stanza Granada, en la zona norte de Culiacán.

El reporte del homicidio llegó a las autoridades cerca de las 22:00 horas, cerca del parque del fraccionamiento mencionado.

En el lugar, a la orilla de la cinta asfáltica, las autoridades encontraron a una persona sin vida y con heridas por proyectil de arma de fuego.