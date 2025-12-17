Seguridad
|
Violencia

Localizan a un hombre asesinado a balazos en Stanza Granada, en Culiacán

La víctima sería una persona joven y tenía un tatuaje en el brazo izquierdo; fue dejado cerca del parque del fraccionamiento
Noroeste/Redacción
17/12/2025 06:56
Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes en las inmediaciones del sector Stanza Granada, en la zona norte de Culiacán.

El reporte del homicidio llegó a las autoridades cerca de las 22:00 horas, cerca del parque del fraccionamiento mencionado.

En el lugar, a la orilla de la cinta asfáltica, las autoridades encontraron a una persona sin vida y con heridas por proyectil de arma de fuego.

Hasta el momento no ha sido identificada la víctima, únicamente se supo que es de aspecto joven y vestía un pantalón y tenis negros, y una playera color roja.

Además, el occiso tenía un tatuaje en la zona del brazo izquierdo.

La zona fue asegurada y acordonada por una patrulla y una motopatrulla de la Policía Estatal Preventiva, a la espera de que autoridades ministeriales realicen las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

#Violencia
#Asesinato
#Culiacán
#Homicidio
#Inseguridad
