$!Localizan a un hombre asesinado a balazos en Stanza Granada, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este martes en las inmediaciones del sector Stanza Granada, en la zona norte de Culiacán.
El reporte del homicidio llegó a las autoridades cerca de las 22:00 horas, cerca del parque del fraccionamiento mencionado.
En el lugar, a la orilla de la cinta asfáltica, las autoridades encontraron a una persona sin vida y con heridas por proyectil de arma de fuego.
Hasta el momento no ha sido identificada la víctima, únicamente se supo que es de aspecto joven y vestía un pantalón y tenis negros, y una playera color roja.
Además, el occiso tenía un tatuaje en la zona del brazo izquierdo.
La zona fue asegurada y acordonada por una patrulla y una motopatrulla de la Policía Estatal Preventiva, a la espera de que autoridades ministeriales realicen las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.