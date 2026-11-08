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Violencia

Localizan a un hombre asesinado a balazos junto a parque en Lomas del Sol, en Culiacán

La víctima, que permanece sin identificar, fue encontrada aproximadamente la madrugada de este domingo al norte de la ciudad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/11/2026 10:18
08/11/2026 10:18

CULIACÁN._ Un hombre asesinado a balazos fue localizado durante la madrugada de este domingo junto a un parque en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán.

Su cuerpo fue encontrado cerca de la malla ciclónica del parque, entre las calles Orión y Estrella, alrededor de las 03:00 horas.

La víctima presentaba heridas por disparos de arma de fuego y vestía pantalón de mezclilla y playera de color negro; hasta el momento, no ha sido reconocida.

Al lugar se trasladaron cuerpos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que mantuvieron acordonada el área.

En el transcurso de la madrugada, agentes investigadores de Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y llevaron el cuerpo hacia el Servicio Médico Forense, donde permanece a la espera de ser identificado.

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