Localizan a un hombre asesinado a balazos junto a parque en Lomas del Sol, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre asesinado a balazos fue localizado durante la madrugada de este domingo junto a un parque en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán.

Su cuerpo fue encontrado cerca de la malla ciclónica del parque, entre las calles Orión y Estrella, alrededor de las 03:00 horas.

La víctima presentaba heridas por disparos de arma de fuego y vestía pantalón de mezclilla y playera de color negro; hasta el momento, no ha sido reconocida.

Al lugar se trasladaron cuerpos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que mantuvieron acordonada el área.

En el transcurso de la madrugada, agentes investigadores de Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y llevaron el cuerpo hacia el Servicio Médico Forense, donde permanece a la espera de ser identificado.