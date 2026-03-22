$!Localizan a un hombre asesinado a golpes en parcela agrícola de Navolato

Un hombre fue encontrado sin vida y con signos de violencia la mañana de este domingo 22 de marzo en una parcela agrícola de la colonia 5 de Febrero, al sur de Navolato.
De acuerdo con los reportes, el hallazgo se registró alrededor de las 07:00 horas, luego de que se alertó a la línea de emergencias sobre la presencia de un cuerpo en la zona.
La víctima fue localizada en una parcela ubicada pasando la calle José María Uribe, en el cruce con la calle Belén Torres.
El hombre fue descrito de complexión regular y tez morena, el cual tenía puesto una camisa y pantalón de color negro, además de que estaba descalzo.
Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena.
Posteriormente, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes, donde se estableció que la víctima presentaba signos de haber sido agredida a golpes.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para determinar su identidad y las causas exactas de la muerte.