$!Localizan a un hombre asesinado a golpes en parcela agrícola de Navolato

Un hombre fue encontrado sin vida y con signos de violencia la mañana de este domingo 22 de marzo en una parcela agrícola de la colonia 5 de Febrero, al sur de Navolato.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo se registró alrededor de las 07:00 horas, luego de que se alertó a la línea de emergencias sobre la presencia de un cuerpo en la zona.

La víctima fue localizada en una parcela ubicada pasando la calle José María Uribe, en el cruce con la calle Belén Torres.