$!Localizan a un hombre asesinado cerca de una escuela primaria en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este viernes 31 de octubre a un costado de la escuela primaria Profesor Ruperto Verdugo Palazuelos, en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

La víctima fue identificada por sus familiares como Felipe “N”, de 51 años de edad, con domicilio en la colonia Alto de Bachigualato.

De acuerdo con los datos recabados, el hombre era de tez morena, complexión regular y vestía pantalón de mezclilla azul, playera tipo polo negra y tenis. El cuerpo fue encontrado boca arriba y presentaba huellas de tortura.

El hallazgo se reportó al número de emergencias 911, en la calle Adolfo López Mateos, entre Alameda y Avellana, lo que generó la movilización de elementos de seguridad pública.