$!Localizan a un hombre asesinado en el ejido Buenos Aires, en Navolato

Un hombre fue hallado asesinado y amarrado en cinta adhesiva frente a un canal de riego del ejido Buenos Aires, en el municipio de Navolato.

El hallazgo se registró durante la noche de este lunes, alrededor de las 20:00 horas. El cuerpo fue localizado en un camino de terracería qué se encuentra próximo a una zona de múltiples campestres, frente a la carretera vieja de la sindicatura de San Pedro.

La identidad de la víctima no ha sido revelada pero lo describen como un masculino de complexión robusta y de tez morena clara; vestía una camisa negra, pantalón de mezclilla azul, bóxer del mismo color, calcetines grises y un cinto con símbolos de hojas de mariguana.