$!Localizan a un hombre asesinado en el ejido Buenos Aires, en Navolato

Un hombre fue hallado asesinado y amarrado en cinta adhesiva frente a un canal de riego del ejido Buenos Aires, en el municipio de Navolato.
El hallazgo se registró durante la noche de este lunes, alrededor de las 20:00 horas. El cuerpo fue localizado en un camino de terracería qué se encuentra próximo a una zona de múltiples campestres, frente a la carretera vieja de la sindicatura de San Pedro.
La identidad de la víctima no ha sido revelada pero lo describen como un masculino de complexión robusta y de tez morena clara; vestía una camisa negra, pantalón de mezclilla azul, bóxer del mismo color, calcetines grises y un cinto con símbolos de hojas de mariguana.
El cuerpo fue hallado envuelto en cinta adhesiva gris en la parte del torso y del rostro, tenía las manos amarradas hacia la espalda, un pañuelo cubriendo la boca y evidentes huellas de tortura.
Elementos policiales se movilizaron hacia el punto para dar fe del hecho y se encargaron de asegurar la zona, marcando el perímetro con la cinta amarilla de precaución.
Los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado procedieron con las diligencias y labores de campo correspondientes. Al final, el cuerpo de la víctima será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia.
Este caso representa el cuarto homicidio de este lunes en Navolato, siendo el primero en un domicilio de la sindicatura de San Pedro y otros dos más en las inmediaciones de Villa Juárez.