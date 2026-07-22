$!Localizan a un hombre asesinado y envuelto en una sábana en la colonia Las Cucas, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de una persona asesinada a balazos fue localizado la mañana de este miércoles en un terreno baldío de la colonia Las Cucas, al norte de Culiacán.
Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hallazgo fue reportado alrededor de las 8:30 horas en un predio ubicado sobre la calle Carlota Fernández, entre Manuel Díaz Angulo, a un costado de las instalaciones deportivas de la Asociación de Periodistas de Sinaloa.
Personas que transitaban por la zona observaron el cuerpo y dieron aviso al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de las distintas corporaciones policiacas.
Al arribar al sitio, los agentes confirmaron la presencia de la víctima, quien presentaba impactos de arma de fuego y estaba envuelta en una sábana de color azul, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen.
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del lugar, recabaron indicios e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.
Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá bajo resguardo mientras se le practican los estudios de ley y se lleva a cabo el proceso para establecer su identidad.