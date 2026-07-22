$!Localizan a un hombre asesinado y envuelto en una sábana en la colonia Las Cucas, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de una persona asesinada a balazos fue localizado la mañana de este miércoles en un terreno baldío de la colonia Las Cucas, al norte de Culiacán.

Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hallazgo fue reportado alrededor de las 8:30 horas en un predio ubicado sobre la calle Carlota Fernández, entre Manuel Díaz Angulo, a un costado de las instalaciones deportivas de la Asociación de Periodistas de Sinaloa.