Localizan a un hombre con golpes y quemaduras tras ser privado de su libertad, en Culiacán

Un hombre identificado como Gilberto “P”, de 32 años, ingresó a un hospital de Culiacán durante el mediodía de este miércoles, luego de haber estado privado de su libertad.

El reporte de su localización fue alrededor de las 14:30 horas, confirmado directamente por personal de un nosocomio, quien detalló que el hombre presenta golpes y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la información obtenida la víctima indicó que estaba cautivo junto con otra persona, presuntamente un familiar.

No obstante, las autoridades no han informado respecto a si la segunda persona ha sido localizada.