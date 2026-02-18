$!Localizan a un hombre sin vida a espaldas de la Cruz Roja en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre maniatado y sin vida fue localizado la mañana de este miércoles a espaldas de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

El occiso fue encontrado con las manos amarradas hacia la espalda, junto a las canchas de fútbol Ricardo Tamayo, dentro del parque Rogelio Ibarra.

La zona del hallazgo fue debajo de un árbol, entre los andadores del parque comunitario.