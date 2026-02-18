$!Localizan a un hombre sin vida a espaldas de la Cruz Roja en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre maniatado y sin vida fue localizado la mañana de este miércoles a espaldas de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.
El occiso fue encontrado con las manos amarradas hacia la espalda, junto a las canchas de fútbol Ricardo Tamayo, dentro del parque Rogelio Ibarra.
La zona del hallazgo fue debajo de un árbol, entre los andadores del parque comunitario.
El reporte del hecho fue emitido a las autoridades alrededor de las 8:30 horas de este 18 de febrero, y en el sitio confirmaron elementos de la Policía Estatal Preventiva.
La víctima no ha sido identificada hasta el momento, se trata de un varón de complexión delgada, tez morena, que vestía un short azul y blanco con estampado de flores, y una playera de color oscuro.
Policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense se trasladaron al lugar para recoger el cuerpo, el cual será recibido en el anfiteatro para ser legalmente identificado.