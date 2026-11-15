Localizan a un hombre sin vida a la orilla de la carretera ‘La 50’, en Villa Juárez, Navolato

Un hombre fue encontrado sin vida durante este domingo 15 de noviembre a la orilla de la carretera La 50, en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

El fallecido fue identificado en el lugar como Felipe Anastasio “N”, de 33 años de edad.

Personal de Guardia Nacional atendió el reporte de automovilistas que notaron el cuerpo entre la maleza, y al acudir, confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

Los primeros informes, aproximadamente a las 13:00 horas, señalaban que la persona habría fallecido por causas naturales, ya que no tenía huellas de violencia ni heridas por algún tipo de arma.

Sin embargo, una vez que el cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), durante la necropsia se detectó que tenía rota una de las costillas, y presentaba lesiones en un brazo.

Hasta el momento, sigue sin precisarse si la muerte fue violenta o un accidente tipo atropellamiento.