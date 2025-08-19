Localizan a un hombre sin vida dentro de camioneta sumergida en canal de riego en El Fuerte

EL FUERTE._ La mañana de este martes fue localizado el cuerpo de un hombre dentro de una camioneta que cayó a las aguas de un canal de riego, en la sindicatura de Jahuara II, municipio de El Fuerte.

Se trata de una pickup Chevrolet Silverado, doble cabina, color blanco y modelo reciente, en cuyo interior se encontraba una persona del sexo masculino, hasta el momento en calidad de desconocida. Trascendió que la víctima vestía ropa de color negro.

El reporte se generó alrededor de las 6:00 horas, pero fue hasta media mañana cuando la unidad fue ubicada en el canal pavimentado que corre paralelo a un camino de terracería que conecta a la comunidad de Los Musos.

Agentes de Tránsito y de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron el área, mientras que elementos de la Policía de Investigación y de la Vicefiscalía Zona Norte realizaron las diligencias de ley.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria local bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en espera de que pueda ser identificado y reclamado por sus familiares.