Seguridad
|
Hallazgo

Localizan a un hombre sin vida en autopista Mazatlán-Culiacán; Se desconoce su identidad

El hallazgo fue reportado por automovilistas en el kilómetro 97, cerca de la comunidad de Pueblo Nuevo. La Fiscalía investiga el caso para dar con la identidad del fallecido
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/09/2025 13:11
18/09/2025 13:11

ELOTA. _El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este jueves a la orilla de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 97, cerca de la comunidad de Pueblo Nuevo, en el municipio de Elota.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:45 horas por automovilistas que transitaban por la zona, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras confirmar el hecho, procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

La víctima, aún no identificada, es un hombre que vestía pantalón de mezclilla y playera. Su cuerpo fue encontrado tendido sobre el acotamiento de la vialidad.

#Seguridad
#Elota
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube