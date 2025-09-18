Localizan a un hombre sin vida en autopista Mazatlán-Culiacán; Se desconoce su identidad

ELOTA. _El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este jueves a la orilla de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 97, cerca de la comunidad de Pueblo Nuevo, en el municipio de Elota.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:45 horas por automovilistas que transitaban por la zona, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras confirmar el hecho, procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

La víctima, aún no identificada, es un hombre que vestía pantalón de mezclilla y playera. Su cuerpo fue encontrado tendido sobre el acotamiento de la vialidad.