$!Localizan a un hombre sin vida en el Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ La mañana de este viernes 7 de noviembre fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en calles de la colonia Centro, en Culiacán.

El hallazgo se reportó sobre la calle Rafael Buelna, casi en la esquina con la avenida Guadalupe Victoria, a espaldas de una plaza comercial situada en el Paseo Niños Héroes, en la capital sinaloense.

La víctima, aún sin identificar, es un hombre de tez morena y complexión regular, quien vestía pantalón, playera y calzado de color negro.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte; únicamente se informó que presentaba rastros de sangre en la cabeza.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Culiacán acudieron al lugar para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.