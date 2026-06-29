Localizan a un hombre sin vida en un canal de Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este lunes en el interior de una obra hidráulica ubicada en las inmediaciones de la colonia Praderas del Sol, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato.

El reporte ciudadano se registró aproximadamente a las 5:00 horas, cuando habitantes de dicha comunidad agrícola notificaron al Centro de Mando 911 sobre la presencia de un cuerpo flotando en las aguas del canal de riego conocido como El Caimanero, en un punto cercano a la carretera estatal conocida como La 20.

De acuerdo con los informes en el lugar, la víctima presentaba impactos de bala en su cuerpo.

Tras el aviso de los civiles, elementos de distintas corporaciones de seguridad y rescate se movilizaron hacia el sitio señalado para resguardar la zona del hallazgo.

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) no han proporcionado datos sobre la identidad de la víctima ni características particulares, debido a las condiciones en las que fue rescatado de la corriente del dren sinaloense.

El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido, en donde se le practicará la necropsia que determina la ley para establecer las causas precisas del deceso y su posterior reclamo y entrega a sus familiares.