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Violencia

Localizan a un hombre sin vida envuelto en cobijas en Villa Fontana, en Culiacán

El cuerpo fue hallado la mañana de este domingo en una calle del sector; la víctima permanece sin identificar
Noroeste/Redacción
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15/03/2026 09:24
15/03/2026 09:24

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado sin vida y envuelto en cobijas la mañana de este domingo 15 de marzo en calles de la colonia Villa Fontana, al norte de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 07:00 horas sobre la calle Secofi, entre Círculo del Sol y el bulevar Constelaciones, donde vecinos del sector reportaron la presencia del cuerpo.

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Al arribar al sitio, autoridades confirmaron que se trataba de un hombre que se encontraba envuelto en cobijas. A simple vista se observaba que presentaba abundante sangrado en la cabeza, indicio de que habría sido privado de la vida de manera violenta.

La víctima no ha sido identificada, pero fue descrita como un hombre de tez morena y cabello oscuro.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del Ejército Mexicano, acudieron al sitio para acordonar el área y resguardar la escena.

Posteriormente, peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, recolectaron indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de la muerte.

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