$!Localizan a un hombre sin vida y con huellas de violencia en Rincón del Parque, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida y con aparentes huellas de violencia la mañana de este martes al interior de una vivienda en el fraccionamiento Rincón del Parque, en el sector sur poniente de Culiacán.
El hallazgo se registró alrededor de las 6:00 horas dentro de un inmueble ubicado sobre la calle Pablo Macías Valenzuela, entre Sebastián Allende y la avenida José Natividad Macías. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.
De manera preliminar se informó que la persona presentaba lesiones presuntamente provocadas por golpes en distintas partes del cuerpo; sin embargo, corresponderá a los peritos e investigadores determinar la causa exacta de la muerte mediante los estudios correspondientes.
Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron el área e impidieron el paso vehicular en las calles contiguas.
Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa procesó la escena para recabar evidencias y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.