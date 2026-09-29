$!Localizan a un hombre sin vida y con huellas de violencia en Rincón del Parque, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida y con aparentes huellas de violencia la mañana de este martes al interior de una vivienda en el fraccionamiento Rincón del Parque, en el sector sur poniente de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 6:00 horas dentro de un inmueble ubicado sobre la calle Pablo Macías Valenzuela, entre Sebastián Allende y la avenida José Natividad Macías. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.