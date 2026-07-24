$!Localizan a un hombre sin vida y envuelto en una cobija en la carretera estatal a Mármol, al norte de Mazatlán

MAZATLÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en una cobija y con huellas de violencia, fue localizado la mañana de este viernes a un costado de la carretera estatal que conduce a la comunidad de Mármol, al norte de Mazatlán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 08:00 horas, luego de que automovilistas que circulaban por la vialidad observaron un bulto sospechoso junto a la carpeta asfáltica y dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias.

Por las circunstancias en las que fue localizado no se ha podido establecer su identidad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar el reporte y confirmaron que se trataba del cadáver de un hombre, el cual presentaba signos de violencia.