$!Localizan a un joven asesinado en Jardines del Humaya por La Costerita, en Culiacán

Un hombre de apariencia joven fue localizado sin vida y con huellas de violencia a la orilla del Libramiento Benito Juárez, La Costerita, en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines del Humaya, al sur de Culiacán.

De manera preliminar se informó que la víctima sería identificada bajo el nombre de Jesús Ramón “N”, de 22 años de edad.

El varón es de complexión delgada y tez morena, vestía un pantalón de mezclilla y playera color azul.