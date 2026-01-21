$!Localizan a un joven asesinado en Jardines del Humaya por La Costerita, en Culiacán

Un hombre de apariencia joven fue localizado sin vida y con huellas de violencia a la orilla del Libramiento Benito Juárez, La Costerita, en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines del Humaya, al sur de Culiacán.
De manera preliminar se informó que la víctima sería identificada bajo el nombre de Jesús Ramón “N”, de 22 años de edad.
El varón es de complexión delgada y tez morena, vestía un pantalón de mezclilla y playera color azul.
Fue abandonado sobre la terracería a un costado de la cinta asfáltica, con las manos encintadas y un mensaje escrito en una cartulina que abandonaron a un costado del cuerpo.
Autoridades atendieron al reporte del hecho, emitido cerca de las 21:15 horas.
La zona fue acordonada por personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes delimitaron el perímetro a la espera de que arriben las instituciones ministeriales para procesar la escena y levantar el cadáver.