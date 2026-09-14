Localizan a un motociclista sin vida tras aparente accidente vial en el sector industrial de Guasave

GUASAVE. _Un hombre perdió la vida en lo que se presume fue un fatal percance vial registrado en la zona industrial de esta ciudad. El hallazgo del cuerpo movilizó a las corporaciones de seguridad y rescate durante la mañana de este lunes 14 de septiembre.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, fue alrededor de las 10:50 horas cuando se recibió una alerta a través de la Central de Radio. El reporte ciudadano indicaba la presencia de una persona inconsciente, tirada entre la maleza, sobre una calle sin nombre ubicada a un costado de una conocida empresa maquiladora del sector.

Tras el llamado, al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, como primeros respondientes. Al llegar, confirmaron que el civil ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron de inmediato con los protocolos establecidos y acordonaron el área para preservar los indicios.

A unos ocho metros de distancia de donde yacía el cuerpo, los uniformados encontraron la presunta unidad en la que viajaba la víctima: una motocicleta marca Arion, de color blanco con negro y sin placas de circulación. La frágil unidad quedó completamente destrozada tras el fuerte impacto, lo que impidió a los agentes preventivos verificar el número de serie en una primera instancia.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida. Según los reportes preliminares en el lugar de los hechos, el fallecido vestía, al momento del accidente, una playera tipo polo de color negro, un pantalón de mezclilla azul y tenis deportivos de color negro.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó a la escena para llevar a cabo el peritaje de ley correspondiente, así como el levantamiento de evidencias en el lugar.

Finalmente, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones de una casa funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley y permanecerá a la espera de ser reclamado e identificado legalmente por sus familiares.