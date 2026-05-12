$!Localizan a una persona sin vida junto a las vías del tren en Estación Rosales, en Culiacán

Una persona fue localizada sin vida la tarde de este martes 12 de mayo junto a las vías del tren en la comunidad de Estación Rosales, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, en Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 16:00 horas, frente a un área utilizada como taller de maquinaria, la cual se encuentra frente a la carretera que dirige a la sindicatura de El Tamarindo y donde trabajadores observaron a una persona tirada a un costado de las vías ferroviarias.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

En un inicio se manejó la versión de que la víctima habría sido atacada a balazos; sin embargo, autoridades en el lugar señalaron posteriormente que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia.