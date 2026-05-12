$!Localizan a una persona sin vida junto a las vías del tren en Estación Rosales, en Culiacán

Una persona fue localizada sin vida la tarde de este martes 12 de mayo junto a las vías del tren en la comunidad de Estación Rosales, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, en Culiacán.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 16:00 horas, frente a un área utilizada como taller de maquinaria, la cual se encuentra frente a la carretera que dirige a la sindicatura de El Tamarindo y donde trabajadores observaron a una persona tirada a un costado de las vías ferroviarias.
Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
En un inicio se manejó la versión de que la víctima habría sido atacada a balazos; sin embargo, autoridades en el lugar señalaron posteriormente que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia.
Hasta el momento no se han determinado las causas del fallecimiento, mientras que las características físicas e identidad de la persona tampoco han sido establecidas oficialmente.
Cabe señalar que trabajadores del taller señalaron que no reconocían a la víctima.
La zona fue acordonada con cinta preventiva en espera de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios de ley para determinar la causa de muerte e intentar establecer su identidad.