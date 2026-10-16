Localizan abandonada en Villa Unión camioneta con reporte de robo en Culiacán

MAZATLÁN._ Una camioneta, que contaba con reporte de robo en Culiacán, fue localizada abandonada en calles de la sindicatura de Villa Unión, en el sur de Mazatlán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó sobre este hecho.

El hallazgo se registró en calles de Villa Unión, donde los agentes del Grupo Especial de Reacción, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, realizaban recorridos de vigilancia y se percataron de una camioneta Mazda color gris, aparentemente abandonada.

Los elementos de seguridad solicitaron información a vecinos del sector, quienes señalaron desconocer al propietario de la unidad y mencionaron que llevaba aproximadamente 15 días en el lugar.

Al verificar el número de serie, se confirmó que el vehículo estaba relacionado con una carpeta de investigación por robo en Culiacán.

La camioneta fue trasladada a los patios de la pensión correspondiente, donde permanecerá mientras se realizan las diligencias de investigación y se llevan a cabo los trámites correspondientes para localizar a quien acredite legalmente la propiedad de la unidad.