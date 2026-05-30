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Hallazgo

Localizan artefacto explosivo entre basura en Escuinapa

Elementos de Seguridad Pública y personal militar acudieron al sitio tras el reporte realizado en la colonia Lázaro Cárdenas
Noroeste/Redacción
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30/05/2026 15:34
30/05/2026 15:34

ESCUINAPA._ Un artefacto explosivo fue localizado en la colonia Lázaro Cárdenas durante la mañana este sábado 30 de mayo en Escuinapa.

El reporte fue hecho a Seguridad Pública alrededor de las 11:50 horas, pidiendo que se trasladarán a la calle Corregidora y Perimetral, donde se encontraba un artefacto que se desconocía si había explotado o no.

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Al acudir al sitio y verificar la información, elementos municipales dieron aviso a personal militar, quienes se inicieron cargo.

Se informó que el artefacto que estaba entre desechos de basura y no tenía fulminante ni percutor.

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