$!Localizan artefacto explosivo entre basura en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un artefacto explosivo fue localizado en la colonia Lázaro Cárdenas durante la mañana este sábado 30 de mayo en Escuinapa.
El reporte fue hecho a Seguridad Pública alrededor de las 11:50 horas, pidiendo que se trasladarán a la calle Corregidora y Perimetral, donde se encontraba un artefacto que se desconocía si había explotado o no.
Al acudir al sitio y verificar la información, elementos municipales dieron aviso a personal militar, quienes se inicieron cargo.
Se informó que el artefacto que estaba entre desechos de basura y no tenía fulminante ni percutor.