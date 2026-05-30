$!Localizan artefacto explosivo entre basura en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un artefacto explosivo fue localizado en la colonia Lázaro Cárdenas durante la mañana este sábado 30 de mayo en Escuinapa.

El reporte fue hecho a Seguridad Pública alrededor de las 11:50 horas, pidiendo que se trasladarán a la calle Corregidora y Perimetral, donde se encontraba un artefacto que se desconocía si había explotado o no.