$!Localizan artefactos explosivos frente a salón de eventos en la salida norte de Culiacán

CULIACÁN._ Alrededor de cinco artefactos explosivos de fabricación artesanal fueron localizados la mañana de este martes en la banqueta del acceso de un salón de eventos ubicado sobre la carretera Internacional México 15, en el sector Juntas del Humaya, al norte de Culiacán.

El hallazgo movilizó a elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área y cerraron totalmente la circulación vehicular en ese tramo.