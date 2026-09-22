Seguridad
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Zona acordonada

Localizan artefactos explosivos frente a salón de eventos en la salida norte de Culiacán

Fueron hallados en la entrada de un salón de eventos ubicado a unos metros de la carretera Internacional México 15, en el sector Juntas del Humaya
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
22/09/2026 10:02
22/09/2026 10:02

CULIACÁN._ Alrededor de cinco artefactos explosivos de fabricación artesanal fueron localizados la mañana de este martes en la banqueta del acceso de un salón de eventos ubicado sobre la carretera Internacional México 15, en el sector Juntas del Humaya, al norte de Culiacán.

El hallazgo movilizó a elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área y cerraron totalmente la circulación vehicular en ese tramo.

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El reporte fue realizado alrededor de las 9:30 horas por personas que transitaban por el lugar y observaron los objetos.

El establecimiento se encuentra en una zona de alta afluencia vehicular y comercial, cerca de dos hoteles, un lote de venta de automóviles usados y otros negocios.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado qué tipo de artefactos fueron localizados ni cuáles son sus características.

Se espera el arribo de personal de investigación de la Fiscalía General de la República y peritos, quienes realizarán las diligencias correspondientes y determinarán la naturaleza de los objetos asegurados.

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Mientras se llevan a cabo estas labores, elementos militares mantienen el perímetro bajo resguardo y la circulación permanece cerrada en el tramo afectado.

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