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Violencia

Localizan asesinada a una mujer en la Colonia Mazatlán III, en el puerto

La víctima fue encontrada al interior de una construcción en obra negra, en el cruce de las calles Bahía Navachiste y Bahía Asunción
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/07/2026 17:46
25/07/2026 17:46

MAZATLÁN._ Una mujer fue localizada asesinada en Mazatlán, al parecer a consecuencia de golpes, al interior de una construcción en obra negra en la Colonia Mazatlán III.

El hallazgo se registró la tarde de este sábado en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Bahía Navachiste y Bahía Asunción.

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Al lugar acudieron elementos de las corporaciones de seguridad, quienes acordonaron la zona en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas de muerte.

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