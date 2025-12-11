Localizan asesinado a hombre con vestimenta médica en El Quemadito, en Culiacán

Un hombre que portaba vestimenta médica fue localizado sin vida entre una parcela en el ejido El Quemadito, en la zona sur de Culiacán.

El hallazgo del cadáver se reportó a las a las autoridades a las 13:30 horas de este jueves, aproximadamente.

La víctima fue descrita como un varón adulto, que al momento de ser encontrado vestía una bata color verde y el resto de las prendas blancas.

De manera preliminar, se reportó que podría tratarse de un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Agentes de la Guardia Nacional actuaron como primeros respondientes en el área, y acordonaron la zona a la espera de intervención de peritos de la Fiscalía General del Estado.