Localizan asesinado a José Alejandro ‘N’ en la vía pública de la colonia Antonio Rosales, en Culiacán

Un hombre fue encontrado asesinado a balazos la mañana de este sábado 11 de octubre en la colonia Antonio Rosales, sobre la calle Querétaro, entre Alberto Einstein e Ignacio Ramírez, en la capital sinaloense.

La víctima fue identificada como José Alejandro, de 39 años de edad y quien contaba con domicilio en la colonia Felipe Ángeles.

El hecho se registró alrededor de las 7:00 horas en una zona de invasión que se encuentra próxima a la Secundaria Técnica Industrial No. 50.

Un reporte anónimo al número de emergencias 9-1-1 sobre un cuerpo tirado en un área de maleza fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Policía Municipal los que acudieron para dar fe del hecho.

Los agentes preventivos se percataron que el hombre contaba con heridas de bala en el cuerpo, por lo que dieron aviso a las autoridades de investigación y se encargaron de asegurar la zona.

Personal pericial y agentes policiales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro para que quedara bajo resguardo de la autoridad investigadora.