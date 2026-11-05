$!Localizan asesinado a taquero que estaba desaparecido en Culiacán

CULIACÁN. _ Diego Alonso, de 31 años y de oficio taquero, fue localizado asesinado y atado de pies y manos la madrugada de este jueves 5 de noviembre en la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán.

El cuerpo fue encontrado alrededor de las 04:00 horas sobre la avenida Miguel de la Madrid Hurtado, cerca de una antigua caseta de la Policía Municipal habilitada como base militar.

La víctima tenía las extremidades sujetas con una cuerda y una lesión en la cabeza, aparentemente producida por un disparo de arma de fuego.