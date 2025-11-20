Localizan asesinado a un hombre por carretera en La Curva de San Pedro, en Navolato

La noche de este miércoles localizaron asesinado a balazos a un hombre sobre la carretera que dirige hacia La Curva de la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.

El hallazgo se confirmó alrededor de las 22:00 horas de este 19 de noviembre, en las inmediaciones de La Curva.

El occiso no fue identificado en el lugar, solo se pudo apreciar que es un varón de complexión robusta, tez morena y vestía short color oscuro y una playera color azul.

Antes de la llegada de las autoridades, el cadáver quedó expuesto sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que luego fue atropellado, en detrimento del cuerpo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendieron como primer respondiente, por lo que aseguraron el área para la llegada de la Fiscalía General del Estado, mientras que personal del Servicio Médico Forense se encargaron del levantamiento y traslado del cuerpo.