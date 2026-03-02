$!Localizan cadáver cubierto con plástico en zona agrícola de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de una persona fue localizado la mañana de este lunes en una zona de cultivos del ejido Canán, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El hallazgo se registró junto a un camino de terracería que enlaza la carretera Culiacán–Eldorado con el campo agrícola Santa Fe. La víctima estaba completamente cubierta con plástico transparente, lo que impidió obtener de manera inmediata datos sobre su identidad o rasgos físicos.