Localizan cadáver de hombre en canal de riego en Quilá, Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre fue localizado flotando en un canal de riego en la sindicatura de Quilá, al sur del municipio de Culiacán, la tarde de este miércoles.

El hallazgo se registró alrededor de las 13:30 horas, cuando una llamada al 911 alertó sobre la presencia de un cadáver en el canal que cruza las sindicaturas de Quilá y Tierra y Libertad.

Según información proporcionada por familiares presentes en el sitio, la víctima fue identificada visualmente como Miguel Ángel, de 46 años, originario de la sindicatura de El Salado.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron el reporte, por lo que se solicitó el apoyo de personal de Bomberos para la extracción del cuerpo, así como de agentes de la Policía de Investigación.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso e informó que se abrirá la carpeta de investigación correspondiente. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Culiacán para la práctica de la necropsia y los trámites legales.