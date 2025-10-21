Localizan cadáver en avanzado estado de descomposición en Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de un canal de aguas negras, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

Debido a las condiciones del cuerpo, no fue posible determinar sus características físicas; únicamente se informó que vestía prendas de color negro y se encontraba sumergido en el dren ubicado en esa zona.

El primer reporte se recibió a través del número de emergencias desde la mañana del lunes, por lo que elementos de la Policía Municipal de Navolato y de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio, aunque en ese momento no lograron localizar el cuerpo.