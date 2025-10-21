Localizan cadáver en avanzado estado de descomposición en Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de un canal de aguas negras, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
Debido a las condiciones del cuerpo, no fue posible determinar sus características físicas; únicamente se informó que vestía prendas de color negro y se encontraba sumergido en el dren ubicado en esa zona.
El primer reporte se recibió a través del número de emergencias desde la mañana del lunes, por lo que elementos de la Policía Municipal de Navolato y de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio, aunque en ese momento no lograron localizar el cuerpo.
Fue hasta este martes cuando vecinos de la zona realizaron un nuevo reporte, lo que permitió a las corporaciones de seguridad confirmar la presencia del cadáver dentro del canal. La zona fue delimitada con cinta amarilla para preservar la escena.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de ley y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense. El cadáver quedó a disposición del Ministerio Público en espera de que sea identificado por sus familiares.