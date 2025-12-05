$!Localizan cadáver envuelto en bolsas en la colonia Libertad, en Culiacán

Un cadáver envuelto en bolsas de plástico negras fue localizado durante la mañana de este viernes por las calles de la colonia Libertad, en Culiacán.

El hallazgo ocurrió sobre la avenida Joaquín Berlanga, entre las calles Constituyente Pedro L. Zavala y Emiliano García, alrededor de las 8:15 horas.