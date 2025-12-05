$!Localizan cadáver envuelto en bolsas en la colonia Libertad, en Culiacán

Un cadáver envuelto en bolsas de plástico negras fue localizado durante la mañana de este viernes por las calles de la colonia Libertad, en Culiacán.
El hallazgo ocurrió sobre la avenida Joaquín Berlanga, entre las calles Constituyente Pedro L. Zavala y Emiliano García, alrededor de las 8:15 horas.
El cuerpo fue abandonado junto a una barda perimetral de un inmueble, ubicado a un par de calles de la escuela preparatoria Augusto César Sandino de la UAS.
Debido a las condiciones en que fue encontrado el cadáver, se desconocen características de la víctima.
Elementos del Ejército Mexicano mantienen asegurada el área a la espera del arribo de autoridades ministeriales.