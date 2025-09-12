$!Localizan cadáver frente a panteón de La Campana, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado asesinado y envuelto en cobijas durante la mañana de este viernes, frente al panteón de la comunidad de La Campana, al norte de la capital sinaloense. El hallazgo se reportó alrededor de las 6:45 horas, a un costado de la carretera federal México 15, a pocos kilómetros de la caseta de Limón de los Ramos.

La víctima, de identidad aún desconocida, corresponde a un hombre de tez morena y sin cabello. Su cuerpo estaba cubierto con cobijas de distintos colores, entre azul, marrón y rojo. El hecho fue denunciado al número de emergencias 911 y elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes, quienes confirmaron que se trataba de un homicidio y procedieron a acordonar el área. Cabe señalar que el cadáver se encontraba a la orilla de la carretera, sin afectar el tránsito vehicular.

Posteriormente, peritos de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el sitio.