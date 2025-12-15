$!Localizan camioneta abandonada en carretera de Culiacancito, la revisan y hallan un cargador para arma de fuego

Según un comunicado, los agentes de seguridad localizaron una unidad Cupra Formentor con las puertas abiertas en aparente estado de abandono por la carretera ya antes mencionada.

Una camioneta con un cargador y cartuchos para arma larga de fuego en su interior fue lo asegurado por elementos de la Policía Estatal Preventiva tras la realización de patrullajes preventivos en la carretera que dirige hacia la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán.

Al inspeccionarla, se percataron que dentro había un cargador para arma larga, tipo AK-47, y cartuchos útiles, por lo que procedieron a su aseguramiento.

La unidad, y los objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes.

El aseguramiento fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.