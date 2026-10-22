Localizan camioneta con reporte de robo en Álamos Country, en Los Mochis

AHOME. _ Durante los patrullajes de vigilancia y prevención del delito implementados en la zona urbana del municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome aseguraron una camioneta de modelo reciente que contaba con reporte de robo vigente en el sector norte de la ciudad.

La localización del vehículo se registró la mañana de este jueves 22 de octubre en las inmediaciones del fraccionamiento Álamos Country, cuando los efectivos realizaban recorridos preventivos sobre la intersección de las calles Real del Country y Corrales.

En dicho punto, los agentes preventivos observaron en aparente estado de abandono una camioneta Nissan NP300, tipo redilas, modelo 2023, de color blanco y con matrículas de circulación pertenecientes al estado de Sonora, la cual se encontraba mal estacionada e interrumpiendo la circulación vehicular.

Siguiendo los protocolos de inspección, el personal policial ingresó el número de serie y las placas en la base de datos de Plataforma México, sistema que confirmó que la unidad contaba con un reporte activo de despojo en la región norte de Sinaloa.

Tras resguardar el perímetro, la camioneta fue remolcada por una grúa oficial hacia las instalaciones de la pensión municipal en dónde el vehículo quedó a disposición de la Unidad del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículos de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, donde se integrará la carpeta correspondiente para su posterior restitución al propietario legítimo.