Localizan camioneta dañada en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán

Una camioneta Chevrolet Cheyenne negra fue encontrada con daños por impactos de bala en la carrocería, durante la tarde de este martes en la colonia Aquiles Serdán, al sur de Culiacán.

Autoridades localizaron la unidad abandonada en la esquina de la calle Rafael Martínez Escobar y Enrique Recio, cerca de las 16:30 horas de este 13 de octubre.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni fallecidas, y tampoco fueron localizados tripulantes o propietarios del vehículo.

La zona fue acordonada por elementos militares y policiales para preservar los indicios, y poner la camioneta a disposición de Fiscalía General del Estado.

Tras unos minutos de diligencias, la unidad fue trasladada hacia la Unidad de Bienes Asegurados, donde quedó bajo resguardo oficial.