Localizan carteras con credenciales y tarjetas bancarias en la salida sur de Mazatlán

Al menos una decena de carteras que contenían credenciales de elector y tarjetas bancarias fueron localizadas la tarde del jueves 22 de enero, a un costado de la carretera libre México 15, a la altura del rancho Los Gavilanes, en la salida sur de Mazatlán.

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por un camino de terracería, quienes alertaron a las autoridades tras observar diversos objetos personales abandonados sobre el acotamiento.

De manera preliminar, se informó que la mayoría de las credenciales corresponden a domicilios de otras entidades del país; sin embargo, hasta el momento se desconoce si las carteras fueron sustraídas, si cuentan con reporte de robo o si pertenecen a personas con reporte de privación de la libertad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, aseguraron la zona y dieron aviso a personal de la Fiscalía General del Estado, que inició las diligencias para esclarecer el origen y contexto del hallazgo.