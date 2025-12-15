Localizan con vida a 13 jornaleros al sur de Sinaloa, 6 de ellos estaban ya reportados como desaparecidos

Los 13 jornaleros agrícolas, entre ellos dos mujeres, así como el chofer del vehículo en el que se trasladaban, que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Concordia, fueron localizados sanos y salvos, informó la Fiscal General de Sinaloa Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La funcionaria estatal detalló que, desde que se tuvo conocimiento del reporte por parte de los familiares, se iniciaron las investigaciones correspondientes, luego de que se perdiera contacto con los jóvenes cuando viajaban por carretera rumbo a una zona agrícola del municipio de Elota.

Sánchez Kondo indicó que, hasta el momento, no se cuenta con elementos para determinar los motivos por los que los jornaleros agrícolas fueron retenidos.

“Todos están bien, ya fueron entrevistados el día de ayer, fueron puestos a disposición ahí en la agencia del Ministerio Público de desapariciones en la región sur. Ahí mismo en ese sector fueron liberados. Ellos no manifiestan el motivo, lo que manifiestan es la secuencia del hecho”, expuso.