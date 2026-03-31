Seguridad
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Sana y salva

Localizan con vida a creadora de contenido privada de la libertad en Culiacán

La joven, privada de la libertad la noche del domingo en el sector La Conquista, fue encontrada ilesa y entregada a sus familiares tras más de 24 horas sin saber su paradero
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
31/03/2026 08:40
31/03/2026 08:40

CULIACÁN. _ La mañana de este martes se reportó la localización con vida de la repostera y creadora de contenido Carmiña Miroslava, quien fue privada de la libertad el pasado 29 de marzo en Culiacán.

De acuerdo con reportes preliminares, la joven fue encontrada ilesa y entregada a sus familiares, tras más de 24 horas sin conocerse su paradero.

Su desaparición fue reportada en el bulevar Rolando Arjona, en las inmediaciones del sector La Conquista, al norte de la capital.

Tras los hechos, la joven fue identificada como repostera y creadora de contenido en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial respecto a su localización.

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