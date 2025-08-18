Localizan con vida a Diana Laura, reportada como desaparecida en Culiacán

CULIACÁN. _ Diana Laura Haros Garay, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 16 de agosto en el fraccionamiento Campo Bello, en Culiacán, fue localizada, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a través del Protocolo Alba.

La joven había sido vista por última vez en la mencionada zona habitacional y, tras no tenerse noticias de su paradero, se emitió una ficha de búsqueda al considerar que su integridad podría encontrarse en riesgo.

De acuerdo con la información oficial, Diana Laura ya fue ubicada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las condiciones en que ocurrió su localización.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reiteró que mantiene activos los canales de atención para reportes y denuncias, a través de las líneas telefónicas 800-890-90-92 y 667 715-55-88.