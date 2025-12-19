$!Localizan con vida a dos de tres mujeres reportadas como desaparecidas en Mazatlán

Dos de las tres mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 13 de diciembre en Mazatlán ya fueron localizadas con vida, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Se trata de Diana Vanessa Meza Astorga y Adriana Guadalupe Salcido Correa, quienes fueron vistas por última vez el 13 de diciembre de 2025 en un domicilio ubicado sobre la avenida Camarón Sábalo, sin que se tuviera información sobre su paradero.