$!Localizan con vida a dos de tres mujeres reportadas como desaparecidas en Mazatlán

Dos de las tres mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 13 de diciembre en Mazatlán ya fueron localizadas con vida, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Se trata de Diana Vanessa Meza Astorga y Adriana Guadalupe Salcido Correa, quienes fueron vistas por última vez el 13 de diciembre de 2025 en un domicilio ubicado sobre la avenida Camarón Sábalo, sin que se tuviera información sobre su paradero.
De acuerdo con los reportes oficiales del Protocolo Alba en Sinaloa, ambas mujeres fueron localizadas sanas y a salvo, por lo que sus fichas de búsqueda fueron desactivadas. La Fiscalía no proporcionó mayores detalles, únicamente confirmó que ya se encuentran con sus familiares.
La desaparición de las tres mujeres fue reportada durante el pasado fin de semana; sin embargo, continúa activa la búsqueda de Marian Daena Prieto, de 43 años, quien fue vista por última vez el viernes 12 de diciembre en un domicilio de la colonia 20 de Noviembre.
Marian Daena es de complexión robusta, tez morena, cabello negro largo y ondulado, y ojos color café. Hasta el momento, se desconoce su paradero y su ficha de búsqueda permanece vigente a través del Protocolo Alba del Estado de Sinaloa.